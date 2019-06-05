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В челябинском управлении ФСБ сменилось руководство

Политика

Прежний руководитель уволен в запас

Челябинск, 5 июня 2019, 10:54 — REGNUM  В управлении ФСБ России по Челябинской области назначен новый руководитель. Им стал генерал-майор Сергей Сизов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного управления данного ведомства.

Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин. Тем же указом от должности освобождён генерал-майор Юрий Никитин. Основанием для этого стало достижение им предельного возраста пребывания на военной службе. Никитин уволен в запас.

Сергей Сизов родился в 1967 году. За плечами имеет Липецкий политехнический институт. В органах госбезопасности работает с 1993 года. В 2014—2016 годах был заместителем начальника управления ФСБ по Челябинской области, а затем возглавил управление в Пензенской области.

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