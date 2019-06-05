В Анапе началось заседание Совета министров обороны стран СНГ

Анапа, Краснодарский край, , 10:54 — REGNUM Сегодня, 5 июня, на базе военного инновационного технополиса «Эра», распложенного в Анапе, под председательством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу проходит заседание Совета министров обороны государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В заседании принимают участие главы военных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также председатель исполнительного комитета и руководитель Антитеррористического центра СНГ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал символичным факт, что технополис стал переговорной площадкой для министров обороны стран СНГ.

«Его деловая атмосфера позволяет вести конструктивный диалог на самые актуальные темы, определять новые направления сотрудничества в интересах вооруженных сил наших стран», — приводит ТАСС слова Шойгу.

Добавим, что в ходе совместной работы планируется рассмотреть более 20 вопросов военного сотрудничества в формате СНГ, в частности, перспективные направления многостороннего взаимодействия в области обороны и безопасности.