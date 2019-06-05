Депутаты Петербурга не стали изучать проект «о неуважении власти к народу»

Санкт-Петербург, , 10:56 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурге в среду, 5 июня, большинством голосов «Единой России» отказалось рассматривать законопроект «о неуважении властей к народу», передает корреспондент ИА REGNUM. Это была вторая попытка автора инициативы Бориса Вишневского обсудить документ в городском парламенте.

На этот раз законопроект, который, по замыслу «яблочника», должен стать ответом на закон сенатора Андрея Клишаса о наказании за неуважение к представителям власти, даже попал в повестку пленарного заседания. Вишневский полагает, что в случае принятия закона чиновники, произносящие фразы вроде «государство не просило вас рожать» или «макарошки не подорожали», должны быть наказаны.

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Однако на заседании единоросс Алексей Цивилев предложил снять проект с повестки без рассмотрения. Предлогом послужило то, что документ не обсуждали на комитете по законодательству.

«Проект рассматривали на комиссии по правопорядку и законности — этого вполне достаточно. Я об этом сказал, но на результат это не подействовало. 39 голосов «за», все единороссы и ЛДПР, как обычно. Очень им страшно рассматривать такой проект. На мой взгляд, отказ его рассматривать — это еще одна яркая иллюстрация неуважения власти к гражданам», — считает Вишневский.

В результате, эта инициатива федерального уровня осталась без рассмотрения.

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