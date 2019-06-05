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Зеленский готов поддерживать влияние НАТО в Черном море – депутат Госдумы

Политика

Президент Украины получил обещание финансовой помощи

Москва, 5 июня 2019, 10:53 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал НАТО готовность поддерживать расширение влияния Альянса, в частности в акватории Черного моря. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«В словах Зеленского следует обратить внимание на фразы, связанные с необходимостью так называемого «обеспечения безопасности» Украины с помощью сил Североатлантического альянса, в частности в акватории Черного моря. Президент Украины продемонстрировал НАТО свою готовность поддерживать расширение влияния Альянса и таким образом продолжать попытки давления на нашу страну», — сказал Железняк, комментируя визит Зеленского в Брюссель.

Новый глава Украины пытался доказать преданность целям евроинтергации, за что был награжден новым обещанием финансовой помощи Украине от Брюсселя, констатировал парламентарий.

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