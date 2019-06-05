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Зеленский: «Украина обязательно будет в НАТО»

Политика

Вопрос о вступлении Украины в НАТО пока не стоит

Киев, 5 июня 2019, 11:00 — REGNUM  Когда перед Украиной встанет вопрос о вступлении в НАТО, в стране будет проведена информационная кампания и референдум. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 5 июня в эфире телеканала «1+1».

Он напомнил, что курс Украины в Евросоюз и НАТО закреплён в конституции страны.

«Я говорил, что мы информационно должны рассказать каждому украинцу, что такое НАТО, это не так страшно. И когда все украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО», — рассказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для вступления в организацию Киеву необходимо достичь стандартов НАТО, а также провести множество необходимых реформ.

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