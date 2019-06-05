Роскосмос обсудил с NASA соглашение о «перекрестных полетах»

Москва, , 10:41 — REGNUM Российская госкорпорация «Роскосомос» обсудила с аэрокосмическим агентством США (NASA) условия организации «перекрестных полетов» к Международной космической станции, сообщили 5 июня в пресс-службе Роскосмоса.

Отмечается, что переговоры прошли в конце мая по инициативе США. Стороны обсудили возможность предоставления NASA информации о своих кораблях для подготовки российских экипажей к полетам на них, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в США в процессе создания находятся пилотируемые космические корабли Starliner и Crew Dragon. В середине мая NASA согласовало с Роскосмосом приобретение двух дополнительных мест для своих астронавтов на кораблях «Союз».

Отметим, что полеты на российских кораблях «Союз» до настоящего времени остаются единственным вариантом доставки американских астронавтов на МКС.

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