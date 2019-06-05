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Генсек ООН намерен встретиться с Путиным на ПМЭФ-2019

Политика

К обсуждению планируется целый ряд важнейших тем

Генсек ООН намерен встретиться с Путиным на ПМЭФ-2019
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Санкт-Петербург, 5 июня 2019, 10:38 — REGNUM  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведёт встречу с президентом России Владимиром Путиным. Как заявил сам Гутерреш, также он намерен встретиться и с другими высокопоставленными представителями российских властных структур.

«Я намерен обсудить важнейшие темы, которые касаются всех нас, в том числе устойчивое развитие, изменение климата, глобальные вызовы миру и безопасности на планете, а также борьбу с терроризмом», — приводит ТАСС слова генсека ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум под девизом «Формируя повестку устойчивого развития» пройдёт с 6 по 8 июня. Участие в мероприятиях форума примет президент Российской Федерации Владимир Путин. В числе приглашённых — главы государств и правительств зарубежных стран, руководители крупных российских и международных компаний и банков, ведущие эксперты и политики со всего мира.

Центральным событием ПМЭФ-2019 станет пленарное заседание, на котором 7 июня выступят Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, а также примет участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

По традиции в ходе форума российский лидер проведёт отдельные встречи с представителями мировых информационных агентств, международного инвестиционного сообщества и крупнейших иностранных компаний. Кроме того, запланирован ряд двусторонних бесед Владимира Путина с главами государств и правительств, руководством международных организаций.

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Организация Объединённых Наций
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