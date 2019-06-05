Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе

Киев, , 10:54 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству России, заявив, что обострение конфликта в Донбассе является плохим фоном для возобновления переговоров в Минске. Сообщение опубликовано 5 июня на официальной странице политика в социальной сети Facebook.

«Хочу обратиться к руководству РФ… — заявил Зеленский. — Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей «агрессии». Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами её открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы».

Поводом для обращения стала информация украинских СМИ, согласно которой за минувшие сутки в Донбассе погибли трое боевиков ВСУ, ещё трое получили ранения.

Напомним, украинская пропаганда считает Россию участницей конфликта в Донбассе. С точки зрения украинских СМИ и политиков, в регионе воюют не граждане Украины друг с другом, а происходит некая «российская агрессия». Точного определения данной «агрессии» украинская сторона не даёт.