Волгоградская облдума назначила выборы губернатора

Волгоград, , 10:31 — REGNUM Решение о назначении выборов губернатора Волгоградской области, а также депутатов Волгоградской областной думы принято 5 июня на заседании регионального парламента, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облдумы. В соответствии с постановлениями, выборы в регионе состоятся в единый день голосования, 8 сентября 2019 года.

Как пояснили в облдуме, решение о назначении выборов губернатора и депутатов заксобрания должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

«Официальное опубликование принятых региональным парламентом постановлений даст старт избирательным кампаниям по выборам губернатора Волгоградской области и депутатов Волгоградской областной думы», — добавили в пресс-службе.

В последний раз губернатора в Волгоградской области выбирали осенью 2014 года, на выборах победил Андрей Бочаров, который был ранее назначен врио вместо отправленного в отставку Сергея Боженова. За Бочарова тогда проголосовали более 88% избирателей.

В состав Волгоградской областной думы пятого созыва входят 38 депутатов. Выборы в парламент проходят по смешанной системе: 19 депутатов избирается по партийным спискам, еще 19 — по одномандатным округам. По результатам выборов в 2014 году большинство в областной думе — у «Единой России» (32 депутата). Также в парламенте представлены КПРФ (три места), «Справедливая Россия» (два депутата) и ЛДПР (один депутат).