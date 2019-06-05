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Совбез Венесуэлы переходит на постоянный режим работы

Политика

«Для защиты мира и политической стабильности государства»

Каракас, 5 июня 2019, 09:54 — REGNUM  Совет безопасности Венесуэлы переходит на постоянный режим работы, заявил президент страны Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Television.

«Совет безопасности будет работать на постоянной основе как высший конституционный орган власти страны для защиты мира и политической стабильности государства», — заявил Мадуро.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая президент Мадуро предложил проамериканской оппозиции помериться силами и провести выборы в Национальную ассамблею. По его мнению, выборы явно покажут, на чьей стороне народ Венесуэлы.

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Политический кризис в Венесуэле
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