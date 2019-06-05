Убийство главы правительства Касселя: подробности расследования

Кассель, Германия, , 09:55 — REGNUM Глава правительства немецкого города Кассель (федеральная земля Гессен) Вальтер Любке был убит в ночь на 2 июня. Газета Spiegel приводит подробности расследования.

Как уточняет издание, 65-летний политик был обнаружен в ночь на 2 июня в 00:35 по местному времени на своей террасе еще живым. Смерть была зарегистрирована спустя два часа в реанимации. Медицинский работник совершил на месте преступления некие «манипуляции». Вероятно, он очистил место, чтобы избавить родственников покойного от неприятного зрелища. Этот человек был знаком с политиком.

Любке был убит из мелкокалиберного оружия с близкого расстояния. Пуля попала в голову чуть выше правого уха. Раненый сумел проползти несколько метров. Версию самоубийства полиция исключила после первого дня расследования.

Расследование преступления осложнено тем, что с 30 мая по 2 июня буквально в нескольких метрах от частного дома Любке в Вольфхагене отмечали местный праздник Кирмес. Полиция имеет право запрашивать данные операторов мобильной связи, чтобы выяснить, кто находится в момент убийства в этом месте. Но в тот вечер, по словам организаторов мероприятий, праздничную ярмарку в деревне посетили 2 тыс. человек. Полиция должна сначала назвать подозреваемого, а затем проверить, посещал ли он это место в указанное время.

Для расследования громкого убийства создана специальная комиссия из 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Вальтер Любке возглавлял правительство Касселя с 2009 года. До этого он в течение 10 лет был депутатом ландтага Гессена от партии «Христианско-демократический союз». В 2015 году политику угрожали противники принятия беженцев.

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