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Псковскую область в сентябре ожидают 12 избирательных кампаний

Политика

Число выборов увеличилось после досрочного сложения полномочий депутата регионального парламента

Псковскую область в сентябре ожидают 12 избирательных кампаний
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Выборы

Псков, 5 июня 2019, 09:52 — REGNUM  В Псковской области в единый день голосования 8 сентября 2019 года пройдут 12 избирательных кампаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

Жители шести районов — Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского — будут избирать новых глав. Кроме того, пройдут выборы ряда сельских депутатов и дополнительные выборы, в том числе депутата Псковской городской думы по одномандатному избирательному округу № 13 и депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дополнительные выборы в региональный парламент назначены в связи с досрочным сложением полномочий депутата Яна Лузина.

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Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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