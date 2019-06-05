В ДНР оценили законопроект об изъятии имущества у жителей Донбасса

Донецк, , 09:58 — REGNUM Законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших гражданство России, противоречит конституции Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщил 4 июня официальный сайт Донецкой Народной Республики.

«Я хочу напомнить украинским парламентариям, что конституция Украины гарантирует право каждого владеть, использовать и распоряжаться своей собственностью (статья 41). Никто не может быть противоправно лишен права собственности, право частной собственности является нерушимым», — рассказала она.

Морозова отметила, что причиной войны в Донбассе стала дискриминация граждан Украины по признакам языка, национальности и мировоззрения.

«Теперь к этому перечню также смело можно добавить и незаконное лишение частной собственности, что идет вразрез со всеми нормами и ценностями демократического и правового государства», — добавила омбудсмен.

Она подчеркнула, что подобные инициативы не способствуют мирному решению конфликта в Донбассе.

Напомним, инициатором законопроекта выступил украинский депутат Олег Мусий. Текста законопроекта пока нет в открытом доступе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два депутата Народного Совета ДНР заявили, что президент Украины Владимир Зеленский идёт по стопам своего предшественника и не собирается заканчивать войну в Донбассе.

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