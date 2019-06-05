Виталий Мутко одобрил финансирование мероприятий на 100-летие Бурятии

Улан-Удэ, , 10:06 — REGNUM Зампред правительства России Виталий Мутко поддержал план мероприятий празднования 100-летия Бурятии. Об этом написал на своей странице в «Фейсбуке» депутат Госдумы от республики Алдар Дамдинов.

По его словам, глава Бурятии Алексей Цыденов изложил Мутко основные проблемы, требующие федеральной поддержки. В их числе названы реконструкция находящегося в аварийном состоянии Городского культурного центра, защита Улан-Удэ от затопления паводковыми водам, реконструкция правобережных очистных сооружений столицы Бурятии и другие.

«Практически все предложения были поддержаны Виталием Леонтьевичем, соответствующие поручения будут оформлены в протоколе заседания оргкомитета», — написал депутат.

Впрочем, пресс-секретарь главы Алексей Фишев призвал несколько умерить восторги.

«Выделение дополнительных средств из федерального бюджета — процесс весьма непростой, и в данном случае он только начался. Пока рано говорить, на какие объекты будет выделено дополнительное финансирование в рамках празднования», — написал он также в соцсетях.

Бурятия празднует свой столетний юбилей в 2023 году. 30 мая 1923 года была образована Бурят-Монгольская АССР со столицей в Верхнеудинске, вошедшая в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Указ о праздновании столетия образования был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле 2018 года.

Напомним, благодаря вступлению в Дальневосточный федеральный округ Бурятия получила право на единую субсидию. Как стало известно в марте 2019 года, республика получит около 6 млрд рублей, на которые будет построено или отремонтировано 73 объекта в сфере образования, культуры и спорта.

Самым крупным проектом станет здание Национального музея в Улан-Удэ, стоимость которого оценивается в 1,4 млрд рублей. Кроме того, в мае руководство республики подписало концессионное соглашение на строительство ледового центра.

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