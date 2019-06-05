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Глава красноярского минздрава ушёл в отставку через год после назначения

Политика

Врио министра здравоохранения края стала Марина Бичурина

Глава красноярского минздрава ушёл в отставку через год после назначения
Иллюстрация: Krskstate.ru
Виталий Денисов

Красноярск, 5 июня 2019, 09:47 — REGNUM  Виталий Денисов распоряжением губернатора Красноярского края от 4 июня освобождён от должности министра здравоохранения региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Уточняется, что он уходит в отставку по собственному желанию с 8 июня.

Временно осуществлять полномочия по руководству министерством поручено Марине Бичуриной — заместителю министра здравоохранения края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Виталий Денисов был назначен министром здравоохранения Красноярского края в июне 2018 года.

Справка: Виталий Денисов родился 6 февраля 1974 года в селе Монакино Уссурийского района Приморского края. В 1998 году окончил Красноярскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». В 2000 году окончил клиническую ординатуру по направлению «Социальная гигиена и организация здравоохранения». Прошёл путь от медбрата в ожоговой реанимации Краевой больницы и в краевом госпитале ветеранов войн до главврача Красноярской городской поликлиники №14. С июня 2018 года являлся министром здравоохранения Красноярского края.

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