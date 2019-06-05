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Депутаты не будут оценивать работу мэра Ярославля

Политика

Отчет главы города «примут к сведению»

Депутаты не будут оценивать работу мэра Ярославля
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Владимир Волков

Ярославль, 5 июня 2019, 09:44 — REGNUM  5 июня мэр Ярославля Владимир Волков выступает перед депутатами муниципалитета с отчетом о деятельности органов городской власти. Муниципалитет подготовил проект решения, который не предполагает оценки деятельности мэра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В проекте предлагается «принять к сведению» отчет мэра. Нет и никаких рекомендаций к мэру об улучшении работы.

В 2013 году муниципалитет Ярославля выставил оценку «неудовлетворительно» мэру Евгению Урлашову. После этого муниципалитет не ставил оценки, также принимая отчет «к сведению», но при этом в проекте решения указывал на те или иные недостатки в работе городской власти.

Интересно, что в соседнем Переславле-Залесском вокруг отчета мэра развернулась политическая война — уже на двух заседаниях депутаты не смогли его принять. Возник вопрос о конфликте интересов у одного из депутатов, который являлся прямым подчиненным мэра. В муниципалитете Ярославля несколько депутатов также возглавляют подконтрольные власти предприятия. Но никаких вопросов об их оценке деятельности градоначальника никогда не было.

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Региональные и муниципальные бюджеты — 2019
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