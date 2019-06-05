Зеленский действует как спойлер США: о «Северном потоке — 2»

Москва, , 09:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ожидаемо действует как спойлер США в вопросе противодействия «Северному потоку — 2», заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Здесь ничего не изменилось, но сложность положения Зеленского в том, что он противодействует не только России, но и европейским странам, в первую очередь Германии», — пояснил политолог.

А зависимость Украины по многим вопросам от Германии у Зеленского лично как президента Украины и всей страны — не меньшая, чем от США.

«Поэтому это игра спойлера с ограниченными возможностями, где риторики много, а реальных действий мало», — считает Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для его страны крайне важно всеми силами противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2».

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