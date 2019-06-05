Среда, 5 Июня 2019 года
09:26:49 МСК

Столтенберг: НАТО окажет Украине помощь на сумму 40 млн евро

Политика

Генсек НАТО напомнил о роли инструкторов и советников Альянса на Украине

Брюссель, 5 июня 2019, 09:26 — REGNUM  НАТО выделит 40 млн евро на поддержку Украины в сфере кибербезопасности, медицины и не только. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщило 5 июня информационное агентство «УНН».

"Через десять трастовых фондов союзники и партнеры по НАТО обязались выделить более 40 млн евро на поддержку Украины. В таких областях, как командование и управление, киберзащита и медицинская реабилитация», — сказано в сообщении.

Он отметил, что инструкторы стран НАТО обучают боевиков ВСУ, а советники поддерживают реформы оборонной сферы страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО заявил, что Украина сможет вступить в Альянс, но для этого ей нужно достичь стандартов НАТО и провести множество реформ.

Читайте также: Столтенберг озвучил Зеленскому условия для вступления Украины в блок НАТО

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вступление Украины и Грузии в НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить