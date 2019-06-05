В Китае протестируют новую партию российских С-400 — СМИ

Москва, , 09:17 — REGNUM Военные Китая в июне протестируют новые ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-400, которые Россия поставила взамен поврежденных, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

«(Китайские военные) проведут тестовые пуски ракет системы С-400 «Триумф», поставленных в апреле Россией взамен поврежденных», — сказал источник.

По его словам, планируется запустить две ракеты по баллистической и аэродинамической целям. Вместе с тем издание не располагает официальным подтверждением данной информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января шторм в Ла-Манше стал причиной повреждений при перевозке ЗРК С-400 «Триумф» в Китай на сумму 17 млрд рублей. В апреле сообщалось, что второй полковой комплект ЗРС С-400, предназначенный для отправки в Китай, был полностью изготовлен.

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