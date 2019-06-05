Правительство Севастополя не хочет согласовывать с депутатами генплан?

Севастополь, , 09:09 — REGNUM Правительство Севастополя подаст апелляционную жалобу на решение суда о необходимости передачи проекта генерального плана города на рассмотрение в Законодательного собрания в течение 100 дней. Об этом 4 июня журналистами заявил вице-спикер Илья Пономарёв.

По его словам, установленные судом рамки делают невозможным проведение общественных обсуждений проекта.

«Градостроительным кодексом определено, что проект генплана в течение трёх месяцев должен быть размещён в федеральной государственной системе документов территориального планирования. То есть 90 дней из отведённого судом срока отводится на законодательно определённую процедуру. Очевидно, что в оставшиеся 10 дней эту задачу выполнить невозможно. Именно поэтому позиция правительства заключается в том, что данное решение суда будет оспорено», — отметил вице-губернатор.

Как отмечает ИА REGNUM, разработка нового Генплана Севастополя ведется с 2015 года и сопровождается многочисленными скандалами. В конце мая 2019 года Ленинский районный суд Севастополя обязал правительство города внести на рассмотрение депутатов Заксобрания проект генплана города в 100-дневный срок.

Между тем, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что коррупцию на Крымском полуострове часто провоцируют проблемы в области земельных отношений и градостроительной деятельности.

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