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Си Цзиньпин: «Китай и Россия находятся на новой отправной точке»

Политика

По его словам, отношения между странами сейчас лучше, чем когда-либо

Си Цзиньпин: «Китай и Россия находятся на новой отправной точке»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Си Цзиньпин

Пекин, 5 июня 2019, 09:05 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин уверен, что российско-китайские отношения, основанные на опыте и достижений последних 70 лет, могут войти в новую эпоху на более высоком уровне, передает 5 июня агентство Синьхуа.

Отношения между странами находятся н своем историческом пике, что дает новые возможности для их дальнейшего развития, заявил председатель Си, давая интервью ряду крупных российских изданий в преддверии его визита в Россию.

По его словам, страны очень глубоко доверяют друг другу в политическом плане и поддерживают друг друга по целому ряду вопросов, а также по вопросам, касающимся их коренных интересов.

При этом, в 70-ю годовщину заключения двусторонних дипломатических отношений, по его мнению, страны должны еще больше наращивать стратегическую синергию между их стратегиями развития, а также расширить сферы сотрудничества. При этом, сейчас Россия и Китай «находятся на новой отправной точке и имеют перед собой новые возможности роста».

Напомним, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в России продлится с 5 по 7 июня. За это время он встретится с президентом России Владимиром Путиным и посетит 23-й Петербургский международный экономический форум.

Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзиньпин покинул Пекин и направился вместе со своей делегацией в Россию

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Российско-китайские отношения
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