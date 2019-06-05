Заместитель экс-президента ДР Конго объявил о возвращении в страну

Киншаса, , 09:23 — REGNUM Заместитель экс-президента ДР Конго Жан-Пьер Бемба 4 июня через свою страницу в социальной сети Twitter заявил, что вернется в страну 23 июня 2019 г. Эксперты считают, что возвращение Бембы представляет угрозу для действующего президента ДР Конго Феликса Чисекеди, передает RFI Kiswahili.

Напомним, в 2018 году Международный уголовный суд снял с Бембы обвинения в военных преступлениях. К тому моменту Бемба отбывал наказание в течение 11 лет.

Бемба пополнит список оппозиционных лидеров, которые в недавнее время возвратились в ДР Конго. Среди них — Моис Катумби, Мартин Фаюлу, Адольф Музито, Антипас Мбуса Ньямвиси и Фредди Матунгулу.

Бемба занимал пост заместителя президента во время переходного правительства с 17 июля 2003 года по декабрь 2006 года. Политик намеревался принять участие в президентских выборах 2018 года, однако после совещаний оппозиция решила выдвинуть кандидатуру Фаюлу. В 2006 году Бемба занял второе место на президентских выборах.