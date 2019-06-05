Прокуратура Украины заподозрила РФ в создании видео об «аннексии Буковины»

Киев, , 09:13 — REGNUM К созданию ролика об «оккупации» части Западной Украины Румынией, вероятно, причастны российские спецслужбы. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Информация была опубликована по итогам совещания, которое провёл главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос вместе с руководителями СБУ, Госпогранслужбы, представителями министерства обороны и МИД.

«Одной из основных версий следствием рассматривается вариант специальной информационной операции со стороны российских спецслужб», — сказано в сообщении ГПУ.

Напомним, 2 июня Матиос заявил, что соберёт совещание из-за публикации в интернете видеоролика о «захвате Буковины» Румынией в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты связались с автором ролика. Им оказался румынский писатель-фантаст, который рассказал, что события, изложенные в ролике, — это фрагмент его книги. Автор заявил, что писал Матиосу в социальных сетях, но не получил никакого ответа.

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