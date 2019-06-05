Борис Джонсон: новый перенос Brexit консерваторам не простят

Лондон, , 09:06 — REGNUM Существование правящей в Великобритании Консервативной партии окажется под угрозой в случае очередного переноса даты Brexit. Об этом заявил бывший глава британского МИД, кандидат в премьер-министры страны Борис Джонсон в ходе выступления перед членами партии, пишет 5 июня The Daily Telegraph.

Если выход из состава Евросоюза не состоится 31 октября, консерваторам этого не простят — партия тори стоит на пороге «экзистенциального кризиса», подчеркнул Джонсон. Он призвал умеренную, проевропейски настроенную часть парламентской фракции тори осознать глубину проблем и серьезность выбора между Brexit и потенциальным исчезновением «великой партии».

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Как сообщало ИА REGNUM, выход Великобритании из состава ЕС должен был состояться 29 марта 2019 года, однако депутаты палаты общин британского парламента три раза отвергали проект соглашения об условиях выхода, достигнутого премьер-министром Терезой Мэй на переговорах с руководством стран Содружества. В результате дата Brexit была перенесена на 31 октября, а Мэй заявила об отставке.