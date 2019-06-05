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Болгария продолжит сотрудничество с Россией в военной сфере

Политика

В целях обеспечения обороноспособности страны

Болгария продолжит сотрудничество с Россией в военной сфере
Иллюстрация: U.S. Air Force
Истребитель-бомбардировщик МИГ-29 ВВС Болгарии

София, 5 июня 2019, 08:45 — REGNUM  Болгария продолжит сотрудничество с Россией в области вооружений в целях обеспечения обороноспособности страны, об этом в интервью ТАСС заявил президент Болгарии Румен Радев.

По его словам, выделяемые болгарским правительством средства недостаточны для того, чтобы профинансировать полное перевооружение армии.

«А это значит лишь одно — взаимовыгодное сотрудничество с Россией для поддержания боевой готовности имеющегося в наличии вооружения», — заявил Радев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что у Софии нет планов открывать военно-морские базы Североатлантического альянса на территории страны. Несмотря на лояльность к НАТО, Болгария не намерена нагнетать напряженность в регионе, подчеркнул он.

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