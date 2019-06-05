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США торгуются с Турцией за отказ от систем С-400

Политика

Анкаре «предложены варианты»

Вашингтон, 5 июня 2019, 08:50 — REGNUM  Турецкому правительству предложено несколько вариантов в обмен на отказ от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Анкаре остается принять решение, заявил глава управления по безопасности и сотрудничеству минобороны США (DSCA) генерал-лейтенант Чарльз Хупер в ходе выступления в Институте Брукингса.

Власти США дали понять, какие последствия ждут Турцию после получения С-400. Вместе с тем Анкаре предложены варианты, которые она могла бы использовать для отказа от такого шага, пояснил он.

«Теперь мяч на стороне Турции», — подчеркнул Хупер.

Как сообщало ИА REGNUM, США чинят препятствия получению Турцией российского зенитного комплекса, тогда как и турецкие, и российские власти подтверждают следование сделке. Так, ранее американский постпред в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон вновь потребовала Анкару выбрать между российскими комплексами С-400 и американскими истребителями F-35.

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Продажа Турции российского зенитного комплекса
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