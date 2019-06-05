Оппозиция Сенегала требует расследования по делу British Petroleum

Дакар, , 08:52 — REGNUM Группа оппозиционных политиков Сенегала требует расследования по делу о махинациях с двумя нефтегазовыми месторождениями, принадлежащими компании British Petroleum. Оппозиция выдвинула требования после получения итогов доклада, в ходе которого была выявлена предположительная причастность к делу о махинациях брата действующего президента страны Маки Салла, передает информационное агентство Reuters.

Доклад был обнародован ВВС в понедельник, 3 июня. В соответствии с расследованием, по негласному договору, British Petroleum якобы согласилась выплатить компании Timis Corporation 10 миллиардов долларов США за ее долю в разработке месторождений. По предварительным данным, в 2014 году компания Timis тайно выплатила компании Agritrans 250 тысяч долларов США, чтобы получить лицензию на разработку. Agritrans принадлежит брату президента Сенегала Алью Саллу. Также сотрудников Timis подозревают в выплате зарплаты в размере 1,5 миллионов долларов США лично Саллу за пять лет работы в компании Petro-Tim.

Отмечается, что все фигуранты дела опровергли обвинения, предъявленные ВВС.

Общественные протесты по делу British Petroleum начались в 2016 году. Жители Сенегала были возмущены тем, что неизвестная компания Petro-Tim получила лицензию на разработку нефтегазовых месторождений, а затем в компанию был принят брат президента.

«Прокурор должен немедленно начать расследование в отношении махинаций и коррупционных контрактов», — заявила влиятельная оппозиционная группа «Конференция лидеров», в которую входят бывшие и действующие крупные политические деятели.