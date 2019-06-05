Глава Прикамья озадачил нового министра борьбой с борщевиком

Пермь, , 08:23 — REGNUM В Пермском крае принято кадровое решение в отношении руководства минсельхозпрода. Сегодня, 5 июня, губернатор представил в качестве и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Оксану Бредневу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

«Важно продолжить все те проекты, которые министерство запустило в последние годы. В первую очередь это расширение инвестиционных программ по поддержке сельхозтоваропроизводителей, — отметил губернатор. — И вам предстоит запустить большую программу по борьбе с борщевиком. Запрос на это очень большой. «Подходы к снаряду» мы сделали, но надо выходить на системную работу», — сказал губернатор Максим Решетников, обращаясь к новому главе минсельхозпрода.

Стоит отметить, до Бредневой пост министра занимал Александр Козюков, возглавлявший ведомство с 2017 года. По словам губернатора, бывший министр остается в команде. Он будет заниматься важным направлением, связанным с обеспечением безопасности фитосанитарной, ветеринарной сфер в одной из федеральных структур.

По данным издания «Коммерсантъ», 31 мая Минсельхоз РФ подписал приказ о назначении Александра Козюкова на пост руководителя управления Россельхознадзора по Пермскому краю. Приступить к работе чиновник должен был с 4 июня.

Оксана Бреднева родилась и получила образование в Перми, руководила крупными компаниями («Камтэкс-Химпром», «Гипсополимер»), была президентом крупнейшего в крае агропромышленного предприятия — Мясокомбината «Кунгурский», развивала собственные бизнес-проекты.