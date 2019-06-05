Парламент Франции не смог согласовать закон о реконструкции Нотр-Дама

Париж, , 08:21 — REGNUM Депутаты и сенаторы парламента Франции не смогли согласовать законопроект о восстановлении собора Нотр-Дам в Париже, который серьезно пострадал при пожаре 15 апреля 2019 года, сообщает Le Figaro.

«Мы не смогли прийти к согласию по законопроекту», — заявил сенатор Пьер Узулиас.

В частности, парламентарии не согласны со статьей законопроекта, которая дает правительству право отступать от определенных правил, не учитывая городское планирование, окружающую среду или сохранение наследия.

Известно, что законопроект «О сохранении и реставрации собора Нотр-Дам» был представлен правительством Франции в качестве ответа на «вызов» главы государства Эммануэля Макрона по восстановлению здания за пять лет.

Ожидается, что обе палаты парламента позже рассмотрят законопроект в новом чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский архитектор исторических памятников Паскаль Пруне, отвечающий за реставрацию собора Парижской Богоматери выступил за сохранение деревянной конструкции собора Нотр-Дам.

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