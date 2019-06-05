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Зеленский призвал Польшу вместе противостоять «Северному потоку – 2»

Политика

Ранее на Украине заявили, что строительство газопровода – это «разновидность энергетического оружия России»

Зеленский призвал Польшу вместе противостоять «Северному потоку – 2»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Зеленский

Брюссель, 5 июня 2019, 08:12 — REGNUM  Украина и Польша должны тесно сотрудничать в энергетической сфере и вместе противодействовать российскому проекту «Северный поток — 2». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с польским лидером Анджеем Дудой в Брюсселе.

«Одним из важных направлений нашего общего (с Польшей) взаимодействия … является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли газотранспортной системы (Украины) и противодействия «Северному потоку — 2», — заявил Зеленский.

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По его словам, Украина и Польша вместе борются за то, чтобы Евросоюз оставался единым и солидарным с Киевом в борьбе со строительством газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к министру энергетики США Рику Перри с предложением объединить усилия по противодействию «Северному потоку — 2». По его словам, строительство газопровода — это «разновидность энергетического оружия России».

Трубопровод «Северный поток — 2», общей протяженностью более 1,2 тыс. км, планируют проложить по дну Балтийского моря из России в Германию. Ежегодно пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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