Минсельхоз предлагает продлить госпрограмму развития села до 2030 года

Москва, , 08:14 — REGNUM Продление до 2030 года госпрограммы комплексного развития сельских территорий, ограниченной 2025 годом, допускает Министерство сельского хозяйства РФ при достижении положительных результатов. Об этом сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Пяти лет для реализации такой программы недостаточно, и это обсуждалось на совещаниях Минсельхоза, пояснила она и выразила надежду, что «в случае успеха и положительного тренда» программу продлят до 2030 года. Лут напомнила, что до 2030 года рассчитана утвержденная правительством стратегия устойчивого развития сельских территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня об утверждении госпрограммы по комплексному развитию села до 2025 года заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В паспорте госпрограммы отмечено, что в 2020—2025 годах на реализацию программы пойдет 2,288 трлн рублей, из которых 1,061 трлн — средства федерального бюджета.

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