Обсуждение вступления Северной Македонии в ЕС намечено на июнь

Брюссель, , 08:07 — REGNUM Заявка Северной Македонии на вступление в Евросоюз будет обсуждаться государствами — членами ЕС на встрече в Люксембурге, которая состоится 18 июня. Такое заявление накануне, 4 июня, во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым сделал председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Radio Free Europe / Radio Liberty.

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«Президент Румынии включил этот вопрос в повестку дня Совета по общим вопросам в июне для первых дебатов», — уточнил Юнкер.

Отмечается, что это заявление было сделано спустя несколько дней после того, как Европейская комиссия рекомендовала, чтобы переговоры с Северной Македонией и Албании о вступлении в ЕС начались как можно скорее, заявив, что обе страны «осуществили реформы». Однако дипломаты ЕС сообщили RFE / RL, что между государствами Евросоюза сохраняются глубокие разногласия по поводу вступления обеих стран в Союз.

«Намерение комиссии — сделать всё, чтобы летом было принято определенное решение», — добавил Юнкер.

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Северная Македония и Албания готовятся к переговорам о членстве в ЕС

Глава комиссии сказал, что некоторые члены ЕС по-прежнему опасаются приёма новых государств в блок из 28 членов, пока они не поднимут стандарты правительства и правосудия до западного уровня и не расправятся с коррупцией.

Заев признал, что некоторые страны ЕС всё еще сомневаются в членстве Северной Македонии, но он сказал: «Мы выполнили все задачи, которые перед нами были поставлены, и мы полностью готовы начать переговоры о нашем вступлении в ЕС».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в мае 2019 года, еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что Северная Македония продемонстрировала «прогресс во всех сферах», и в этой связи ожидается, что страна уже в ближайшее время получит дату начала официальных переговоров с Евросоюзом, а до конца 2019 года будут открыты первые разделы переговорного досье. По его словам, Северная Македония является образцом политической стабильности на Западных Балканах, свидетельством чего стали успешно проведённые в стране президентские выборы.

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