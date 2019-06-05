В Екатеринбурге задержан организатор пикета в защиту сквера

Екатеринбург, , 07:53 — REGNUM В Екатеринбурге задержан юрист Иван Волков, который пытался провести пикет в защиту сквера. Сам пикет не состоялся — власти отказались его согласовать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Волков и ещё несколько граждан были задержаны после того, как организатор сказал всем разойтись. Ночь юрист провёл в отделении полиции.

Напомним, 13−15 мая в Екатеринбурге шли активные протесты против строительства храма Святой Екатерины. Строительство планируется осуществить на территории сквера у Театра драмы.

Сейчас судьбу сквера и будущего строительства решит опрос населения. Планируется опросить не менее 300 тыс. человек.