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Украина заинтересована в сотрудничестве с США в оборонной сфере — Гройсман

Политика

Американский советник пообещал использовать весь свой опыт для помощи в реформировании оборонной сферы Украины

Киев, 5 июня 2019, 07:59 — REGNUM  Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретился со старшим советником США по вопросам реформирования военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины Дональдом Винтером. Об этом сообщили 4 июня в пресс-службе правительства Украины.

Гройсман отметил, что украинская сторона заинтересована в объединении усилий, знаний и опыта США, что позволит сделать украинский ВПК максимально эффективным.

«Надеюсь, я смогу использовать свой опыт, а это 45 лет работы на разных должностях, чтобы давать советы для развития и реформирования оборонного сектора Украины», — рассказал Дональд Винтер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава управления Пентагона по оборонному сотрудничеству генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что США продолжат оказывать военную помощь новым властям Украины.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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