Киев, , 08:00 — REGNUM Судей на Украине катастрофически не хватает, и это не позволит президенту Владимиру Зеленскому наказать виновных в громких преступлениях. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире украинского телеканала NewsOne.

Так, глава государства не дождется скорого наказания для виновных в гибели пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, полагает Савченко. Парламентарий напомнила и об убийстве экс-советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк в 2018 году.

«Зеленский не успеет никого наказать. Он также не дождется никакой справедливости — до парламентских выборов точно», — подчеркнула Савченко, говоря о резонансном случае в Переяславе-Хмельницком.

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По её словам, в стране «катастрофически не хватает судей», при этом действующих судей нужно переназначать. Судьи не успевают быстро рассматривать дела, о чем свидетельствует процесс по делу Гандзюк, добавила Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая пьяные полицейские, развлекавшиеся стрельбой, смертельно ранили пятилетнего ребенка. Люди потребовали наказания виновных, в Киеве у стен министерства внутренних дел произошли беспорядки. Зеленский пообещал, что дело не будет замято.

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