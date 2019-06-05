Сладко пожить не получится: чиновники Забайкалья лишатся автомобилей

Чита, , 07:05 — REGNUM Новый глава Забайкальского края Александр Осипов из соображений экономии бюджетных средств лишит министров и руководителей исполнительных органов власти персональных служебных машин. Об этом сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на сотрудника пресс-службы главы региона.

Уточняется при этом, что воспользоваться служебным транспортом чиновники теперь смогут исключительно через диспетчера, которому нужно будет подавать предварительную заявку для получения автомобилей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 июня, врио губернатора выступил перед краевым парламентом с ежегодным докладом о деятельности регионального правительства в 2018 году. В ходе этого мероприятия, по данным ИА «Чита.ру», он заявил, что ожидания министров и кандидатов в министры о лёгкой работе на должностях не совпадают с тем, какие задачи ставит перед ними правительство.

«Если вы хотите обогатиться, сладко пожить на этих должностях — не получится. Нужно быть готовым к абсолютно противоположному: пахать, пахать и пахать, получать при этом пинки и плевки от народа, нередко обоснованные», — сказал Осипов.

По его мнению, задачи перед исполнительной властью стоят выполнимые, но тем не менее не все чиновники их выполняют.

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