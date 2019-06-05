На Колыме хотят дать право голоса людям без постоянной прописки в регионе

Магадан, Магаданская область, , 06:23 — REGNUM На рассмотрение Магаданской областной думы внесён законопроект, которым предлагается дать право голосовать жителям региона с пропиской за его пределами — при условии наличия регистрации по месту временного пребывания. Инициатива предложена избирательной комиссией Колымы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: С Колымы продолжают уезжать: за четыре месяца регион потерял 1941 человека

«Введение данной нормы обусловлено тем, что ежегодно на территории региона органами регистрационного учета по месту пребывания регистрируется свыше 20 000 человек», — говорится в пояснительной записке к документу.

Там также уточняется, что временная прописка будет давать право голосовать только при условии её наличия как минимум в течении трёх месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по апрель 2019 года из Магаданской области уехали в другие регионы 1561 человек, в другие страны — 380. Итого всего регион покинул 1941 житель. Эти показатели аналогичны прошлогодним. Так, за январь — апрель 2018 года с Колымы уехали 1956 жителей. Из года в год регион демонстрирует существенное миграционное снижение вместо прироста.