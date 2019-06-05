«Реабилитировать Сталина и весь советский период»: Третьяков об огне правды

Москва, , 06:09 — REGNUM Если мы хотим защитить историческую память о Великой Отечественной войне от нападок фальсификаторов в России и на Западе, мы должны восстановить имя Иосифа Сталина, заявил журналист Виталий Третьяков в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Реабилитировать Сталина как верховного главнокомандующего страны-победительницы и армии-победительницы. Сталин должен упоминаться минимум каждое 9 мая как верховный главнокомандующий… Реабилитировать советский период истории, полностью реабилитировать, реабилитировать советскую дипломатию того периода, реабилитировать советскую разведку и соответствующие службы типа СМЕРШа. Вернуть в учебники литературы школьные все сочинения о войне, которые были в советское время…» — заявил Третьяков.

Он также предложил кинорежиссеру Карену Шахназарову снять фильм «Пакт Молотова — Риббентропа», который должен стать «блокбастером».

Ранее Третьяков высказал свое несогласие с мнением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которое он обозначил в своей статье о том, что огонь правды о Великой Победе не затушить. По мнению Третьякова, уже почти затушили.

Читайте ранее в этом сюжете: «Огонь правды уже потушен, только угольки тлеют»: Третьяков — Лаврову