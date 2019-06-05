Среда, 5 Июня 2019 года
05:27:38 МСК

Оппозиция Венесуэлы призвала мировое сообщество усилить давление на Мадуро

Политика

Проамериканская оппозиция призывает усилить давление на законно избранную власть

Каракас, 5 июня 2019, 05:27 — REGNUM  Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем проамериканской оппозиции, обратилась к мировому сообществу с призывом усилить давление на законно избранного президента страны Николаса Мадуро, сообщает агентство EFE.

«Просим правительства стран, придерживающихся демократии, оказать давление и принять меры, чтобы узурпаторы прекратили обрекать на смерть венесуэльцев», — говорится в заявлении.

Оппозиционеры утверждают, что законные власти Венесуэлы якобы не пытаются разрешить гуманитарный кризис в стране и якобы закупают военное оборудование на бюджетные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня власти США ввели новые санкции против Кубы за поддержку законных властей Никарагуа и Венесуэлы. По словам главы американского минфина Стивена Мнучина, Куба продолжает поддерживать противников США в Латинской Америке, на что Соединенные Штаты «вынуждены» ответить санкциями.

Читайте ранее в этом сюжете: США ввели новые санкции против Кубы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции США против Венесуэлы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить