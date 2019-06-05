Оппозиция Венесуэлы призвала мировое сообщество усилить давление на Мадуро

Каракас, , 05:27 — REGNUM Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем проамериканской оппозиции, обратилась к мировому сообществу с призывом усилить давление на законно избранного президента страны Николаса Мадуро, сообщает агентство EFE.

«Просим правительства стран, придерживающихся демократии, оказать давление и принять меры, чтобы узурпаторы прекратили обрекать на смерть венесуэльцев», — говорится в заявлении.

Оппозиционеры утверждают, что законные власти Венесуэлы якобы не пытаются разрешить гуманитарный кризис в стране и якобы закупают военное оборудование на бюджетные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня власти США ввели новые санкции против Кубы за поддержку законных властей Никарагуа и Венесуэлы. По словам главы американского минфина Стивена Мнучина, Куба продолжает поддерживать противников США в Латинской Америке, на что Соединенные Штаты «вынуждены» ответить санкциями.

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