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Госдеп заявил о предстоящих переговорах по вооружениям с Россией

Политика

Однако конкретных сроков или дат названо не было

Вашингтон, 5 июня 2019, 05:12 — REGNUM  Соединенные Штаты и Россия намерены провести ряд встреч для обсуждения вопросов контроля над вооружениями, заявила заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями Андреа Томпсон в интервью порталу Defence One.

Она заявила, что вопрос о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не обсуждался с Китаем и Россией на международной конференции по безопасности в Сингапуре. Томпсон подчеркнула, что в будущем намечены некие переговоры между США, Россией и Китаем по вопросу о контроле над вооружениями.

«Я ранее проводила встречи с коллегами из России и Китая… Нам предстоят некоторые переговоры», — заявила она.

При этом Томпсон не смогла назвать конкретных сроков или дат начала переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая посольство РФ в Вашингтоне заявило, что Россия и США не ведут переговоров по продлению СНВ-3. В посольстве подчеркнули, что вопрос о продлении договора поднимал российский президент Владимир Путин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в июле 2018 года в Хельсинки, однако американская сторона так и не дала ответа на предложение российского лидера.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ и США не ведут переговоров о продлении СНВ-3 — посольство России

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Российско-американские отношения
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