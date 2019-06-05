Среда, 5 Июня 2019 года
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В США выразили заинтересованность в военной помощи Украине

Политика

Для противодействия некой «агрессии»

Вашингтон, 5 июня 2019, 04:33 — REGNUM  Соединенные Штаты по-прежнему заинтересованы в оказании военной помощи украинским властям, заявил глава управления Пентагона по оборонному сотрудничеству генерал-лейтенант Чарльз Хупер в ходе своего выступления в Институте Брукингса.

По его словам, США продолжат оказывать военное содействие уже новой власти на Украине. Хупер в ходе своего выступления заявил, что Украина продолжает сталкиваться с некой «агрессией», для сопротивления которой ей нужна помощь. О том, с чьей же стороны происходит «агрессия», Хупер умолчал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер подтвердил продолжение поставок оружия Киеву со стороны Вашингтона. По словам Волкера, США готовы также поставлять военную технику киевским властям, а также проводить консультации по поставкам оборонной продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: Волкер подтвердил планы США поставлять оружие на Украину

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Поставки Канадой и США летального оружия на Украину
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