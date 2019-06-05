Оппозиция Судана отвергла план передачи власти от Военного совета

Хартум, , 04:04 — REGNUM Представители оппозиции Судана отвергли план Военного совета страны сформировать временное правительство и провести всеобщие выборы в течение девяти месяцев, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что на решение оппозиции повлияли недавние столкновения с военными в столице страны Хартуме, приведшие к гибели 35 человек. Лидеры оппозиции назвали произошедшее «бойней» и отвергли предложение Военного совета Судана о формировании временного правительства.

Читайте также: ФАН: Западные и арабские СМИ пытаются устроить переворот в Хартуме

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о намерениях сформировать временное правительство страны для организации всеобщих выборов. На этот процесс аль-Бурхан отвел девять месяцев. Также глава совета пообещал провести расследование гибели людей во время беспорядков в Хартуме.

Читайте ранее в этом сюжете: Военный совет Судана пообещал провести всеобщие выборы