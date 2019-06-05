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Анкару опять призвали выбрать между С-400 и F-35

Политика

Американский постпред в НАТО обвинила Россию в том, что Москва ищет способы для ослабления НАТО

Вашингтон, 5 июня 2019, 03:49 — REGNUM  Выбор между российскими С-400 и американскими F-35 должна сделать Турция, заявила Кэй Бэйли Хатчинсон, американский постпред в НАТО, передаёт CNBC.

Хатчинсон заявила, обращаясь к турецким властям, что они не могут рассчитывать на приобретение американских истребителей, если купят у России зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф».

Кроме того, американка обвинила Россию в том, что Москва ищет способы для ослабления НАТО. Она подчеркнула, что внутри Европейского союза конкуренции быть не должно.

Напомним, Турция является членом НАТО, но в Европейский союз её пока не взяли. По поводу приобретения у России С-400 из Вашингтона не раз звучали ультиматумы, которые не повлияли на решение Анкары купить российские комплексы.

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Продажа Турции российского зенитного комплекса
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