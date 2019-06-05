Праймериз «Единой России» во Владивостоке показал антирекорд по явке

Владивосток, , 03:20 — REGNUM Прошедший во Владивостоке политсовет регионального отделения «Единой России» констатировал антирекорд по явке на предварительном голосовании, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Партийный праймериз проводился в Первомайском районе Владивостока, где должен был определиться кандидат на дополнительные выборы по округу №9 в думу дальневосточной столицы. По итогу оказалось, что в течение дня на предварительное голосование явилось всего 129 человек — все, кого смогли мобилизовать местные партийные функционеры. Это всего 0,47% от общего числа избирателей Первомайского района Владивостока и наихудший результат во всем ДФО.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Людмила Талабаева назвала результат праймериз во Владивостоке «своеобразным рекордом».

Также на региональном политсовете было утверждено решение местного политсовета города Арсеньева, где за отказ утвердить главой города «согласованную кандидатуру» ранее судимого претендента, 8 депутатов были изгнаны из партии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Арсеньеве на голосовании за кандидатов на пост главы города, большая часть депутатов городской думы отказалась поддержать кандидатуру ранее судимого по тяжкой статье Владимира Авагимяна, поддерживаемого региональным отделением партии «Единая Россия» и лично Людмилой Талабаевой. Этим депутатам предъявили нарушение партийной дисциплины и изгнали из партии не выслушав их позицию.