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Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко

Политика

«Зеленскому лучше бы подумать, как сохранить украинскую ГТС»

Москва, 5 июня 2019, 02:54 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Зеленский идёт проторённым путём — намерен вместе с Варшавой бороться с «Северным потоком — 2». Порошенко боролся-боролся — надорвался. Чем впустую бороться, Зеленскому лучше бы подумать, как сохранить украинскую ГТС. Без нашего газа от её «стратегического значения» пшик один останется», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости противодействовать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». В своем заявлении он призвал также страны Запада поддержать Киев в борьбе с газопроводом.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский собрался противодействовать «Северному потоку — 2»

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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