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ДНР: Лишение жителей Донбасса собственности – покушение на нерушимые права

Политика

В ДНР прокомментировали инициативу Киева лишать собственности тех жителей Донбасса, которые получили российские паспорта

Донецк, 5 июня 2019, 02:12 — REGNUM  Идея лишать имущества тех жителей Донбасса, которые получили российское гражданство, идёт вразрез как с украинскими законами, так и с международным правом, заявила Дарья Морозова, уполномоченный по правам человека в ДНР, сообщает Донецкое агентство новостей.

Комментируя инициативу депутата Верховной рады Олега Мусия, Морозова напомнила, что Киев запустил войну в Донбассе своей политикой дискриминации людей: поводом были не только их политическик воззрения, но и национальность, язык, вероисповедание.

«Теперь к этому перечню также смело можно добавить и незаконное лишение частной собственности, что идет вразрез со всеми нормами и ценностями демократического и правового государства, которым Украина себя позиционирует», — сказала Морозова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мусий внёс своё предложение по лишению собственности жителей Донбасса, получивших российские паспорта, 4 июня. Законопроект будет рассмотрен парламентариями.

Читайте ранее в этом сюжете: Рада рассмотрит проект закона о конфискации имущества у жителей Донбасса

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Война в Донбассе
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