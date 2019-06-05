Кличко предложил Саакашвили ключевую должность в партии УДАР

Киев, , 01:45 — REGNUM Предложение бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили стать председателем УДАРа внёс лидер этой партии, киевский мэр Виталий Кличко, опубликовав видеообращение в Facebook.

Мэр киевской столицы заявил, что его партия будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду. Он заявил, что партнёрам нужно идти на выборы сообща.

«Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михаилу Саакашвили предлагаю стать председателем партии», — заявил Кличко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня представитель украинского президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Саакашвили может войти в команду главы государства Владимира Зеленского.

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