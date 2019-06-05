Среда, 5 Июня 2019 года
01:46:04 МСК

Кличко предложил Саакашвили ключевую должность в партии УДАР

Политика

Мэр Киева пояснил, что партнёрам стоит пойти на парламентские выборы вместе

Киев, 5 июня 2019, 01:45 — REGNUM  Предложение бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили стать председателем УДАРа внёс лидер этой партии, киевский мэр Виталий Кличко, опубликовав видеообращение в Facebook.

Мэр киевской столицы заявил, что его партия будет участвовать в досрочных выборах в Верховную раду. Он заявил, что партнёрам нужно идти на выборы сообща.

«Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михаилу Саакашвили предлагаю стать председателем партии», — заявил Кличко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня представитель украинского президента в Раде Руслан Стефанчук заявил, что Саакашвили может войти в команду главы государства Владимира Зеленского.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили может войти в команду Зеленского — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая карьера Саакашвили на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить