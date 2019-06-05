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Зеленский назвал идею дефолта по долгам Украины чуждой его позиции

Политика

Зеленский: Ничего общего с моей официальной позицией

Брюссель, 5 июня 2019, 01:30 — REGNUM  Идея объявления дефолта по долгам Украины не является официальной позицией президента этой страны Владимира Зеленского. Об этом он заявил на переговорах с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом.

«Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», — сказал Зеленский.

Напомним, 26 мая олигарх Игорь Коломойский предложил украинским властям объявить дефолт перед иностранными кредиторами. Эксперты сравнили эту меру с лечением головной боли гильотиной.

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