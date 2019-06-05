Зеленский назвал идею дефолта по долгам Украины чуждой его позиции

Брюссель, , 01:30 — REGNUM Идея объявления дефолта по долгам Украины не является официальной позицией президента этой страны Владимира Зеленского. Об этом он заявил на переговорах с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом.

«Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», — сказал Зеленский.

Напомним, 26 мая олигарх Игорь Коломойский предложил украинским властям объявить дефолт перед иностранными кредиторами. Эксперты сравнили эту меру с лечением головной боли гильотиной.

Читайте ранее в этом сюжете: Дефолт Украины прямо сейчас отменяется: банкротство будет через 2-3 года