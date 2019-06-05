Среда, 5 Июня 2019 года
01:32:34 МСК

Манафорта планируют перевести в тюрьму в Нью-Йорке

Политика

Так нью-йоркской прокуратуре будет проще его допрашивать

Нью-Йорк, США, 5 июня 2019, 01:32 — REGNUM  Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, приговоренный к 7,5 годам тюремного заключения за экономические преступления, будет переведен в тюрьму американского Нью-Йорка, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Манафорта в течение ближайших недель переведут в тюрьму «Райкерс-Айленд», которая находится в Нью-Йорке. Газета предполагает, что перевод Манафорта в Нью-Йорк связан с желанием следствия вызывать его на допросы по новым обвинениям, выдвинутым нью-йоркской прокуратурой. На этот раз Манафорта обвиняют в махинациях на рынке жилья.

Читайте также: Пол Манафорт получил 7,5 года тюрьмы

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы по совокупности двух судебных приговоров. Его признали виновным в нарушении налогового и банковского законодательств, а также в сокрытии зарубежных банковских счетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал «печальной ситуацией» увеличение тюремного срока Манафорту

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика и политическая борьба в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить