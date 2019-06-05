Манафорта планируют перевести в тюрьму в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 01:32 — REGNUM Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, приговоренный к 7,5 годам тюремного заключения за экономические преступления, будет переведен в тюрьму американского Нью-Йорка, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Манафорта в течение ближайших недель переведут в тюрьму «Райкерс-Айленд», которая находится в Нью-Йорке. Газета предполагает, что перевод Манафорта в Нью-Йорк связан с желанием следствия вызывать его на допросы по новым обвинениям, выдвинутым нью-йоркской прокуратурой. На этот раз Манафорта обвиняют в махинациях на рынке жилья.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт получил 7,5 лет тюрьмы по совокупности двух судебных приговоров. Его признали виновным в нарушении налогового и банковского законодательств, а также в сокрытии зарубежных банковских счетов.

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