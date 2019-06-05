Службу в армии в Армении сделали привлекательнее

Ереван, , 01:17 — REGNUM Парламент Армении во втором чтении одобрил законопроект, вносящий изменения и дополнения в закон «О воинской службе и статусе военнослужащего».

Проект прописывает, что на контрактную службу в Вооруженных силах страны теперь смогут поступить все желающие возрастом до 40 лет (вместо прежних 36), а в некоторых случаях (при определенной специализации) — до 45 лет.

Изменения предусматривают также сокращение минимального срока службы по программе «Честь имею» с 3 до 2 лет. Таким образом, учащиеся вузов, решившие воспользоваться программой «Честь имею», получат отсрочку от армии для продолжения учебы (в бакалавриате), при этом они будут проходить военные курсы. По окончании учебы им будет присвоено звание лейтенанта, и они отправятся на воинскую службу на два года. Во время прохождения службы этим военнослужащим будет выплачиваться зарплата. После завершения срочной службы студенты будут получать финансовую помощь для продолжения учебы в магистратуре. По мнению минобороны, это должно сделать службу в рамках этой программы более привлекательной.

Проект затрагивает и граждан, находящихся в активном запасе. Договор по выполнению обязанностей с ними будет заключаться на один год вместо действующих трех месяцев.

Согласно еще одной поправке, в программе льготного ипотечного кредитования для офицеров смогут участвовать старшие прапорщики.

Кроме того, будет уточнена процедура предоставления статуса участника боевых действий.